ufficiale Lipsia, risolto con un anno e mezzo di anticipo il contratto di Saracchi

vedi letture

Il Lipsia rende noto con un comunicato ufficiale di aver trovato l'accordo col terzino Marcelo Saracchi per la risoluzione anticipata del contratto, in scadenza originariamente nel 2023. L'uruguayano, reduce da un grave infortunio ai legamenti del ginocchio destro, è attualmente in riabilitazione. 23 anni, Saracchi era rientrato in Germania dopo una stagione in prestito al Galatasaray.