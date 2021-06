ufficiale Boca Juniors, ecco Nicolas Orsini. Piaceva anche al Bologna

Il primo rinforzo per il Boca Juniors riguarda l'attacco. Preso Nicolas Orsini (26) dal Lanùs, giocatore che nelle ultime settimane è entrato anche nei taccuini del Bologna come sostituto di Federico Santander. Il forte centravanti ha avuto esperienze in giro per il mondo, ed è passato per Corea del Sud, Giappone, Austria e Paraguay.

Queste le sue parole alla conferenza stampa di presentazione: "Sono un attaccante molto potente e tendo a puntare molto sul gioco fisico. Man mano che ci conosceremo ci sarà la possibilità di conquistare un posto tra gli undici titolari, il compito del tecnico sarà quello di trovare la mia posizione, e il mio sarà quello di fornire il massimo. Sono venuto per migliorare la mia carriera ed aiutare il club ad avere successo. Se non fossi stato pronto non avrei firmato il contratto, può andare bene o male, ma sono pronto per affrontare questa sfida".