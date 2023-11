ufficiale Bolasie torna in Inghilterra. Ha firmato per due mesi con lo Swansea

Esperienza per provare a risalire la china. Yannick Bolasie, esterno offensivo classe 1989, ha lasciato il Rizespor al termine della scorsa stagione ed è rimasto svincolato fino a poche ore fa. Il congolese, infatti, ha firmato un contratto "a tempo" con lo Swansea: solo due mesi, fino al 31 gennaio 2024.

Una scelta singolare per un giocatore che nella scorsa stagione ha messo a segno 17 reti in 26 partite nella seconda divisione turca. Ora il ritorno in Inghilterra, dove ha già vestito le maglie di Everton, Aston Villa e Crystal Palace.