ufficiale Everton, non solo Olsen. Salutano anche King, Walcott, Besic e Bolasie

Poker di addi in casa Everton, oltre al portiere Olsen in prestito dalla Roma. Con una nota ufficiale, il club di Liverpool ha annunciato che non rinnoverà i contratti ai quattro calciatori che andranno in scadenza a fine mese: Theo Walcott, Joshua King, Muhamed Besic e Yannick Bolasie. I quattro, dunque, sono liberi di accordarsi con nuove squadre come free agent, con Walcott che è stato già ufficialmente riscattato dal Southampton.