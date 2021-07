ufficiale Bordeaux, cambio in panchina. Gasset saluta dopo un solo anno

Jean-Louis Gasset non è più l'allenatore del Bordeaux, lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. I girondini hanno da poco cambiato proprietà, passando nelle mani di Gerard Lopez che si sta dedicando a un vero e proprio restyling. 68 anni, Gasset è stato dal 2007 al 2010 il vice di Laurent Blanc vincendo una Ligue 1, tornando questa volta nelle vesti di allenatore capo un anno fa. Malgrado i gravi problemi societari Gasset ha condotto la squadra al dodicesimo posto in classifica. Al suo posto con ogni probabilità arriverà Vladimir Petkovic, per il quale manca solo l'ufficialità.