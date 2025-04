Ufficiale "Siamo scarsi e inadatti alla Ligue 1": il Montpellier esonera Gasset dopo lo sfogo

"Di comune accordo, il Montpellier e Jean-Louis Gasset hanno deciso oggi di porre fine all'incarico affidato a quest'ultimo. Da oggi Jean-Louis Gasset non è più l'allenatore della squadra professionistica maschile": con questo annuncio il Montpellier ha annunciato la separazione ufficiale dal proprio tecnico, dopo l'ennesima sconfitta, arrivata ieri per mano del Le Havre (0-2).

Lo sfogo di ieri: "Siamo scarsi e non adatti alla Ligue 1"

Una separazione annunciata, non solo per il desolante ultimo posto a 12 punti di distacco dalla salvezza, ma soprattutto per lo sfogo che lo stesso Gasset ha avuto a fine partita: "Siamo scarsi, non siamo adatti alla Ligue 1, punto e basta. Tre settimane fa dicevamo che avremmo giocato contro le tre squadre sopra di noi. Avevamo ancora speranza. In tre partite, zero gol... Dobbiamo smettere di sperare. La realtà è lì: siamo la squadra più debole del campionato. Non abbiamo forza. Quando segni solo un gol in otto partite, è perché ti manca qualcosa. C'è una mancanza di amore, l'ho sentito da quando sono arrivato. È una spirale terribile da vivere, la speranza è andata e ci sono ancora due mesi di vita. Sarà lunga. La missione è fallita e fa molto male".