Il Bordeaux rende noto con un comunicato ufficiale che Maxime Poundje lascerà la squadra dal 1° luglio. L'esterno sinistro, 28 anni, è cresciuto calcisticamente proprio con i girondini con cui ha speso l'intera carriera ad eccezione di un anno in prestito al Nimes.

A l’heure de se quitter, on tient à remercier profondément @Poundje_Maxime pour son engagement sans faille. Après plus de 10 ans aux Girondins, l’enfant du Club va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et on lui souhaite le meilleur.#MerciMax

