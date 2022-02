ufficiale Poundje riparte dalla Svizzera dopo una 'vita' al Bordeaux. E' del Losanna

Maxime Poundje riparte dalla Svizzera. Scaduto il contratto col Bordeaux - club in cui è cresciuto e con cui ha giocato per circa 10 anni - Poundje ha firmato col Losanna, club ultimo in Super League. Si tratta di un terzino sinistro classe '92 con oltre 100 presenze in Ligue 1.