ufficiale Borussia Dortmund, colpo in prospettiva. Dall'Ajax arriva Prince Aning

Colpo in prospettiva per il Borussia Dortmund che ha annunciato l'arrivo dall'Ajax del terzino classe 2004 Prince Aning che si è messo in luce nell'ultima Youth League con i Lancieri. L'olandese ha firmato un contratto quadriennale con il club tedesco e inizialmente giocherà nell'Under 23 giallonera.