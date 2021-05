ufficiale Borussia Dortmund, dallo Stoccarda arriva Kobel. Contratto fino al 2026 per il portiere

Con una notizia pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Borussia Dortmund ha annunciato l’acquisto dallo Stoccarda di Gregor Kobel. Il portiere ha firmato oggi un contrato fino al 2026 e queste sono le sue prime dichiarazioni: "Il Borussia Dortmund è una delle squadre più grandi e famose al mondo. Un club che vuole lottare ogni anno per il titolo, per la coppa nazionale e per giocare in Champions League. Sono orgoglioso di vestire questa maglia. Vorrei fare la mia parte per i successi futuri del Borussia. In campo si vede che sono un ragazzo molto emotivo. Non vedo l’ora di giocare davanti a più di 80.000 spettatori a Dortmund dopo la pandemia".