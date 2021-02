Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund. Il tecnico lascerà il Borussia Monchengladbach al termine di questa stagione, rende noto l'account ufficiale dei Fohlen. La notizia era nell'aria da tempo e non a caso il Borussia Dortmund non ha mai realmente rimpiazzato l'esonerato Lucien Favre, decidendo di proseguire con Edin Terzic.

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO

— Gladbach (@borussia_en) February 15, 2021