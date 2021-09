ufficiale Botafogo, colpo in difesa. Preso Rafael, ex Manchester United

Colpo del Botafogo, club glorioso di Rio de Janeiro che in questa stagione gioca nella Serie B brasiliana: ufficializzato l'acquisto di Rafael Pereira da Silva. 31 anni, il terzino ex Manchester United e Lione era svincolato dopo l'esperienza in Turchia, al Basaksehir.