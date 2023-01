ufficiale Bournemouth, arriva un attaccante ma non è Zaniolo. Preso Semenyo

In attesa del possibile colpo Jackson dal Villarreal e con in ballo anche una proposta fatta a Zaniolo nel tentativo di portare anche lui a Roma oltre Vina, il Bournemouth mette a segno un colpo: ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Antoine Semenyo, attaccante 23enne che arriva dai cadetti del Bristol City e che ha sottoscritto con le Cherries un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione pro-club per un altro anno.