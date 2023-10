Mark Travers torna al Bournemouth con qualche mese d'anticipo. A comunicarlo sono le stesse Cherries, che informano sui loro canali ufficiali di aver richiamato alla base l'estremo difensore irlandese. Il classe '99 era in prestito allo Stoke City, ma riprenderà ad affiancare gli ex Serie A Neto e Radu fra i pali rossoneri già dalle prossime ore.

Questo l'annuncio ufficiale del Bournemouth:



Welcome back, Travs 🙌

We can confirm goalkeeper Mark Travers has been recalled from his loan move at Stoke City.

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 27, 2023