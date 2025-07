Ufficiale Mark Travers è un nuovo portiere dell’Everton: contratto fino al 2029

L’Everton ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Mark Travers, che ha firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2029. Il costo dell’operazione non è stato reso noto. Il 26enne portiere irlandese, cresciuto calcisticamente nel Bournemouth, lascia i Cherries dopo nove anni di militanza, cominciata nel 2016. Con il club inglese ha collezionato 82 presenze, vivendo anche alcune esperienze in prestito con Weymouth, Swindon Town, Stoke City e più recentemente con il Middlesbrough, dove ha giocato 20 partite da titolare nella seconda metà della stagione 2024/25 in Championship.

Nato a Maynooth, nella regione di Leinster, Travers è diventato nazionale maggiore della Repubblica d’Irlanda nel settembre 2019, e ad oggi ha totalizzato quattro presenze internazionali.

Ai microfoni di evertontv, Travers ha espresso tutta la sua soddisfazione:

"Sono estremamente orgoglioso ed entusiasta di essere un giocatore dell’Everton. Quando arrivi qui, percepisci subito la grandezza di questo club e la storia che lo accompagna. Lo senti dai tifosi, dallo stadio nuovo e dalla direzione che il club sta prendendo.

Per me è un nuovo inizio, una nuova tappa della mia carriera. È davvero un momento emozionante per entrare a far parte di un club così importante, e non vedo l’ora di cominciare."

Riguardo alla sfida interna tra portieri, Travers ha aggiunto:

"Jordan Pickford è un portiere eccezionale, sia per il club che per la Nazionale. Non vedo l’ora di competere con tutti qui e vivere da protagonista la Premier League. Essere in questo ambiente è fondamentale: ci spingeremo a vicenda ogni giorno in allenamento, e qualunque cosa accada nel weekend, saremo sempre lì a sostenerci a vicenda e a cogliere ogni opportunità che arriverà.

È emozionante lavorare con un nuovo gruppo e poter aiutare anche i ragazzi più giovani. Darò tutto, dentro e fuori dal campo, rappresenterò questo club con orgoglio."

L’allenatore dell’Everton David Moyes ha commentato così il terzo acquisto del club in questa finestra estiva.

"Diamo il benvenuto a Mark. Con le partenze di Asmir Begovic e Joao Virginia, avevamo bisogno di un portiere con un certo livello di esperienza per supportare Jordan Pickford. Stiamo continuando a lavorare per portare altri rinforzi prima dell’inizio della stagione."