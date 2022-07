ufficiale Brentford, il finlandese Forss scende di categoria. Ha firmato con il Middlesbrough

vedi letture

Già reduce dai sei mesi trascorsi in prestito all'Hull, l'attaccante finlandese Marcus Forss (23 anni) lascia ancora il Brentford, e per il momento la Premier League, ma questa a volta a titolo definitivo. Ufficiale il suo ingaggio da parte del Middlesbrough, in B inglese, con cui ha sottoscritto un contratto della durata di quattro stagioni.