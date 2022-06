ufficiale Brighton, il terzino Cochrane torna agli Hearts ma per rimanerci

vedi letture

Ritorno in Scozia, ancora negli Hearts of Midlothan, stavolta a titolo definitivo, per Alex Cochrane. Il terzino sinistro classe 2000, prodotto del vivaio del Brighton, ha lasciato una volta per tutte la squadra di Premier League per accasarsi nel club scozzese, con cui ha sottoscritto un contratto di durata triennale.