UFFICIALE: Brighton, il terzino Cochrane rinnova e va in prestito all'Hearts of Midlothian

Il Brighton ha annunciato sul proprio sito la cessione in prestito del terzino Alex Cochrane all'Hearts of Midlothian, club che milita nella massima divisione scozzese. Il classe 2000 prima di partire ha prolungato di una stagione il contratto con il club inglese.

✍️ Alex Cochrane has joined Scottish Premiership side Hearts on loan for the 2021/22 season, subject to international clearance.

🙌 Good luck, Alex!

June 28, 2021