Il Burnley ha comunicato il rinnovo di contratto con l'allenatore Sean Dyche. Artefice delle ottime stagioni in Premier League dei Clarets, il Ginger Mourinho (suo storico soprannome) ha prolungato fino al 2025 l'accordo che lo lega alla società che gioca a Turf Moor. Di seguito il post sui social con l'ufficialità.

