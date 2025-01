Ufficiale Altro cambio di allenatore per la 'galassia Friedkin': Sean Dyche saluta l'Everton

Sean Dyche non è più l'allenatore dell'Everton: "L'Everton Football Club può confermare che Sean Dyche è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile senior con effetto immediato. Anche Ian Woan, Steve Stone, Mark Howard e Billy Mercer hanno lasciato il Club. Leighton Baines e Seamus Coleman sono pronti a prendere in carico la squadra per la partita di FA Cup contro il Peterborough".

Dyche lascia il ruolo dopo quasi due anni alla guida del club a Goodison Park, con l'Everton attualmente al 16º posto in classifica, a un solo punto sopra la zona retrocessione. Dyche è riuscito a mantenere l'Everton in Premier League per due stagioni consecutive, superando persino due penalizzazioni in termini di punti nella scorsa stagione, concludendo il campionato a 14 punti dalla zona retrocessione. Tuttavia, poco più di due settimane dopo l'inizio della nuova gestione del Friedkin Group all'Everton, Dyche lascia il club con una striscia di una sola vittoria nelle ultime undici partite.