ufficiale Cadiz, rinnovo annuale per il tecnico Sergio Gonzalez. Decisiva la salvezza

Il Cadiz ha annunciato sul proprio sito che Sergio Gonzalez sarà l'allenatore della squadra anche nella prossima stagione. Gonzalez era arrivato sulla panchina lo scorso gennaio e in 20 gare ha ottenuto sei vittorie e sette pareggi conquistando la salvezza in LaLiga che ha fatto scattare la clausola per il rinnovo automatico. Rinnovati anche i contratti di Diego Ribera e Sergio Dorado, membri del suo staff.