Carlos Queiroz non è più il commissario tecnico dell'Iran. La notizia era nell'aria già dopo il Mondiale, ora diventa ufficiale. È stato lo stesso tecnico portoghese ad annunciarlo sui social: “Mentre intraprendo un nuovo viaggio, ci sono tanti ricordi che conserverò con grande gioia. Vorrei condividere la mia gratitudine nei confronti dei miei grandi giocator del Team Melli. Grazie a tutto il mio fedele staff, alla Federcalcio e a tutti coloro che hanno supportato me e la squadra".

As I embark on a new journey, there are many memories I will hold on to with great joy.

I’d like to share my gratitude to my great players in Team Melli. To all my loyal Iranian staff, to the Football Federation and everyone who supported me and the “Team Melli Legacy”.

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) January 31, 2023