ufficiale Celta Vigo, accordo con il Porto per il portiere Agustin Marchesin

Nuovo portiere per il Celta Vigo. Il club galiziano ha ufficializzato l’accordo con il Porto per Agustin Marchesin. Come annuncia il sito ufficiale della società spagnola, l’estremo difensore sosterrà le visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto approdando nella Liga a titolo definitivo.