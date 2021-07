ufficiale Chelsea, Billy Gilmour passa in prestito al Norwich City

Cessione per Billy Gilmour. Come annuncia il sito ufficiale del Chelsea, il 20enne centrocampista passerà in prestito al neoproosso Norwich City. Il ragazzo, arrivato nel 2017 nell’Academy dei Blues, ha collezionato anche 22 presenze nella prima squadra dopo il suo debutto nel 2019 contro lo Sheffield.