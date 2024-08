Ufficiale Il Chelsea continua a sfoltire la rosa: Humphreys ceduto al Burnley. La formula

Il Chelsea continua a sfoltire la rosa e dopo Conor Gallagher ha ceduto anche Bashir Humphreys, difensore inglese, al Burnley in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato integrale:

"Il Burnley Football Club è lieto di annunciare l'ingaggio del difensore dell'Inghilterra Under 21 Bashir Humphreys in prestito per una stagione con opzione di acquisto dal Chelsea. Il 21enne, che può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro, arricchirà la difesa per la stagione 2024/25. Dopo essersi unito al Burnley, Humphreys ha detto: "È fantastico! È un club fantastico! Ha molto senso per il prossimo passo della mia carriera. Il Burnley è un club con grandi ambizioni, i proprietari sanno cosa stanno facendo e vogliono davvero spingere il club il più possibile".

Nato a Exeter, Humphreys ha mosso i primi passi nel calcio nell'accademia del Reading, prima di unirsi al Chelsea a livello U15. Dopo essere stato premiato con una borsa di studio in vista della stagione 2019/20, il difensore ha fatto carriera nel settore giovanile e ha militato nelle squadre Under 18 e Under 21 prima di firmare il suo primo contratto da professionista nel 2021. Humphreys ha esordito nella prima squadra del Chelsea nel gennaio 2023 in una partita di FA Cup contro il Manchester City e la scorsa stagione è stato protagonista di una sfida di Coppa di Lega contro l'AFC Wimbledon a Stamford Bridge. Il giovane, che ha rappresentato l'Inghilterra dall'U16 all'U21, ha trascorso la seconda metà della stagione 2022/23 in prestito allo SC Paderborn, squadra della Bundesliga 2, prima di trascorrere la scorsa stagione in Championship con lo Swansea City".