ufficiale Cina, accettate le dimissioni di Li Tie. Li Xiaopeng è il nuovo ct

Cambio alla guida della Cina. La Federcalcio del paese asiatico ha infatti annunciato nella giornata di oggi di aver accettato le dimissioni di Li Tie e nominato Li Xiaopeng come suo successore nel ruolo di commissario tecnico. Il primo era in carica dal gennaio del 2020 e dopo un buon inizio nelle qualificazioni per Qatar 2022 è incappato in una brusca frenata, cinque punti in sei gare, che hanno compromesso la qualificazione al Mondiale del prossimo anno quando mancano solo quattro gare alla fine. Toccherà ora a Xiaopeng, ex compagno di squadra di Tie nel Mondiale del 2002, provare un’impresa che appare impossibile con la sfida del 27 gennaio contro il Giappone che segnerà il suo esordio sulla panchina asiatica.