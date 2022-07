Dopo le visite mediche svolte, il Southampton ha annunciato poco fa l'acquisto di Romeo Lavia, giovane centrocampista che lascia il Manchester City a titolo definitivo. Lavia, 18 anni, firma un quinquennale con i Saints, che lo hanno prelevato dai Citizens per circa 15 milioni.

✍️ #SaintsFC is delighted to confirm the signing of midfielder @RomeoLavia on a five-year deal from #ManCity:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 6, 2022