ufficiale Corberan esonerato dall'Olympiacos alla prima sconfitta in campionato

Fatale la sconfitta per 2-1 contro l’Aris Salonicco per Carlos Corberan, allenatore che è stato annunciato solamente il 2 agosto scorso e che viene esonerato dopo un mese e mezzo dall’inizio dell’incarico. In campionato i biancorossi del Pireo occupano il 6° posto in classifica dopo cinque partite in cui hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (cui vanno aggiunte due nel girone di Europa League). Bastata a costare il posto a Corberan.