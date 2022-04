ufficiale CSKA Sofia, Pardew nuovo allenatore. Ma solo per le prossime due gare

Sarà Alan Pardew, attuale direttore tecnico, a guidare dalla panchina il CSKA Sofia nelle prossime due gare contro il Levski in campionato e lo Slavia in Coppa di Bulgaria. Lo ha annunciato il club bulgaro spiegando che dopo queste due gare imminenti, in programma domenica e giovedì, le parti si riaggiorneranno per decidere come muoversi in futuro per il miglior sviluppo del club. Pardew prende dunque il posto del dimissionario Stoycho Mladenov che si era lamentato per il poco potere decisionale in sede di mercato.