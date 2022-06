ufficiale Alan Pardew dice addio al CSKA Sofia a causa di episodi di razzismo

vedi letture

Si è già conclusa l'avventura in Bulgaria di Alan Pardew, che circa un mese fa era stato confermato come tecnico del CSKA Sofia. Il tecnico inglese ha chiuso anzitempo il contratto dopo che diversi supporter hanno insultato con epiteti razzisti alcuni giocatori di colore della loro squadra, che hanno subito anche un vergognoso lancio di banane. "È stato un privilegio per me aver fatto parte di questo club. Purtroppo è finita. Gli eventi che si sono verificati prima e dopo la partita con il Botev non sono accettabili dal mio punto di vista, da quello del mio assistente Alex Dyer e dei nostri giocatori. Quel piccolo gruppo di tifosi organizzati e razzisti non rappresenta la squadra".