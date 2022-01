ufficiale Czichos da Colonia a Chicago. Il centrale lascia la Germania e va in MLS

Esperienza oltreoceano per Rafael Czichos, difensore tedesco che ha trascorso tutta la sua carriera in Germania e oggi lascia la Bundesliga per la MLS. Ufficiale infatti la firma del 31enne centrale con Chicago Fire, con cui ha sottoscritto un contratto valevole fino al termine della stagione 2024. Al Colonia circa 500mila euro per il cartellino.