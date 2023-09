ufficiale Dal ritorno in Ligue 1 sfumato al cambio maglia in Russia, Isidor è dello Zenit

Proseguirà ancora in Russia, seppur con un'altra maglia rispetto a quella del Lokomotiv Mosca, la carriera di Wilson Isidor. Attaccante di 23 anni che ha lasciato la Francia nell'estate del 2022 salvo poi arrivare a un soffio dall'immediato ritorno a gennaio, quando però non superò le visite mediche con il Lione, adesso lo attende lo Zenit San Pietroburgo che l'ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal club della capitale. Di seguito l'annuncio dato sui profili social della squadra acquirente.