ufficiale Dalla C italiana con la Juve Stabia alla C spagnola: Santos all'Unionistas

Conclusa la sua breve parentesi alla Juve Stabia, l'attaccante Christian Santos riparte dalla Spagna. Dopo due reti in 14 presenze, il calciatore ha lasciato la Campania per legarsi all'Unionistas de Salamanca nell'equivalente della Serie C iberica.