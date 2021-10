Daniel Sturridge riparte dall'Australia. L'attaccante inglese, svincolato dal 2020 dopo la risoluzione di contratto col Trabzonspor, ha firmato col Perth Glory e si prepara dunque a vivere una nuova avventura professionale in A-League. Il 32enne, ex tra le altre anche di Chelsea e Liverpool, si era recentemente allenato col Maiorca per recuperare la migliore condizione fisica.

Perth Glory is very proud to announce the signing of the one and only, @DanielSturridge.

Welcome to the Glory family, Daniel!@aleaguemen @InceptionVideo @MacronSports @bhp @nicheliving @Live_Lighter #OneGlory pic.twitter.com/W03S5kwrbg

— Perth Glory FC (@PerthGloryFC) October 1, 2021