ufficiale Dante Rigo torna in Belgio. Il PSV lo cede al Beerschot, firma fino a giugno

Dopo quasi 14 anni, Dante Rigo saluta il PSV Eindhoven. Il centrocampista, 23 anni, è cresciuto nel settore giovanile del club olandese ma non è mai riuscito a imporsi in prima squadra. Adesso è arrivato il momento di separarsi: Rigo si trasferisce al Beerschot, squadra di prima divisione belga, e firma un contratto di sei mesi con opzione per un'altra stagione.