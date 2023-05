ufficiale Darmstadt, la neopromossa in Bundesliga firma il primo colpo per la nuova stagione

Tornato in Bundesliga, il Darmstadt ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione: si tratta di Fabian Nürnberger, centrocampista di 23 anni che arriverà a parametro zero dopo che il suo contratto col Norimberga terminerà. Accordo fino al 2026.