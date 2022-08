Quando i media turchi davano già per avvenuta la firma con il club italiano, Marcel Tisserand (29) opera una scelta completamente diversa dall'Udinese. Il centrale difensivo franco-congolese si congeda dal Fenerbahce dopo due anni, e sigla un contratto triennale con i sauditi dell'Al-Ettifaq.

Building our defensive wall 🧱

We are delighted to announce the signing of DR Congo international defender Marcel Tisserand on a three-year deal from Fenerbahçe 🇨🇩💪#WelcomeMarcel pic.twitter.com/t9x3uFEo5N

— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) August 21, 2022