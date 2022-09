Adesso è ufficiale: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton! L'italiano, reduce dalle esperienze con Sassuolo prima e Shakhtar Donetsk poi, è il sostituto di Graham Potter, volato al Chelsea. A dare l'annuncio è il club inglese, tramite i propri canali di comunicazione. Quattro anni di contratto per lui.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 18, 2022