UFFICIALE: Derby County, panchina affidata a Rosenior ad interim dopo l'addio di Rooney

Orfano del dimissionario Wayne Rooney, il Derby County ha deciso di affidare momentaneamente la panchina a Liam Rosenior. L’ex terzino, ormai da due stagioni il vice di Wazza, ha assunto a tutti gli effetti il ruolo di allenatore ad interim.

Liam Rosenior will take charge of first team affairs on an interim basis 🐏#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) June 26, 2022