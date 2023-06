ufficiale Destinazione a sorpresa per Naby Keita. L'ex Liverpool ha firmato per il Werder Brema

Colpo a sorpresa del Werder Brema: il club anseatico si è assicurato Naby Keita, centrocampista guineano di 28 anni che arriva a parametro zero dopo aver chiuso la sua esperienza quinquennale al Liverpool. Si tratta di un ritorno in Bundesliga per il giocatore, che ha vestito dal 2016 al 2018 la maglia del Lipsia.