ufficiale Dnipro-1, preso il portiere Cojocaru. Per lui una comparsata in Italia

Nuova squadra in Ucraina per Valentin Cojocaru (25). L'estremo difensore nativo di Bucarest si è legato per i prossimi due anni al Dnipro-1.

Nell'estate 2016 è arrivato in Italia dietro la chiamata del Crotone, per poi essere dirottato dallo Steaua Bucarest al Frosinone sei mesi più tardi. In entrambi i casi Cojocaru non è riuscito a collezionare nemmeno una presenza.