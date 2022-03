ufficiale Dopo l'addio al Messina, Vukusic riparte dalla Bosnia. Ha firmato col Tuzla City

vedi letture

Ante Vukusic è un nuovo giocatore del Tuzla City. È stato lo stesso club bosniaco ad annunciare l'arrivo dell'esperto attaccante croato, ammirato in Italia con le maglie di Pescara e Messina, club dal quale si è svincolato a gennaio. Il classe 1991, autore di 2 reti in 12 presenze in Serie C nella stagione attuale, ha firmato fino a giugno 2023.