ufficiale Dopo Marquez un altro gradito ritorno nel Barça. Saviola allenerà nella Masia

Dopo Rafa Marquez, un'altra vecchia conoscenza torna a Barcellona per muovere i primi passi da allenatore all'interno della Masia. Javier Saviola è infatti ufficialmente il nuovo allenatore in seconda della Juvenil A, squadra guidata da Oscar Lopez. Per l'ex attaccante argentino è la terza tappa nel club blaugrana, dopo le due da calciatore (tra il 2001 e il 2004 e successivamente nella stagione 2006/07).