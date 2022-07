Dopo oltre dieci anni, CJ Egan-Riley lascia il Manchester City. Il difensore passa a titolo definitivo al Burnley, con cui ha firmato un contratto quadriennale. Al City un piccolo compenso, che potrà crescere fino ad oltre un milione in caso di determinati obiettivi raggiunti dal difensore.

CJ Egan-Riley has completed a permanent transfer to Burnley following the expiration of his contract with Manchester City.

Everyone at the Club wishes him the very best of luck for the remainder of his career 💙

— Manchester City (@ManCity) July 1, 2022