Ufficiale De Zerbi allenerà una delle rivelazioni di Championship: Egan-Riley è del Marsiglia

È stato nominato come una delle tre rivelazioni della stagione in Championship, la seconda divisione inglese, e adesso Conrad Jaden Egan-Riley ripartirà dal Marsiglia. Il 22enne difensore ha disputato un'ottima stagione con il Burnley, squadra che ha ottenuto la promozione in Premier League; a causa della scadenza del suo contratto, però, la sua avventura con i Clarets è terminata dopo tre anni e ripartirà dall Ligue 1.

Il Marsiglia ha ufficializzato l'arrivo del giocatore a parametro zero con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'ingaggio di Conrad Jaden Egan-Riley. Il 22enne difensore della nazionale Under 21 inglese è entrato a far parte del club dopo aver superato con successo le visite mediche.

Originario di Manchester, CJ Egan-Riley si è formato nel Manchester City e ha militato in tutte le giovanili del club. Difensore centrale destro, ha esordito da professionista in una partita di Coppa di Lega inglese nel settembre 2021, a soli 18 anni. Pochi mesi dopo, ha persino esordito da titolare in Champions League sotto la guida di Pep Guardiola, contro lo Sporting Portogallo, nel marzo 2022, prima di essere ingaggiato dal Burnley FC.

Prestato successivamente in prestito alla Scottish Premier League all'Hibernian FC, poi all'Eredevisie al PSV Eindhoven, è tornato al Burnley nel 2024/2025, stagione che lo ha visto disputare un campionato particolarmente positivo, giocando quasi tutte le partite (41) in una difesa che aveva subito solo 16 gol in 46 partite. Solido e abile nel rilancio, il possente difensore inglese di 22 anni è stato uno degli artefici della stagione storica raggiunta dal Burnley e conclusa al secondo posto, sinonimo di promozione in Premier League.

Versatile e capace di giocare sia al centro che sulla fascia destra della difesa, CJ Egan-Riley è incluso nella squadra dell'anno del campionato EFL 2024/2025 e attualmente gioca negli Europei Under 21 con gli Young Lions , dopo aver militato regolarmente nelle categorie giovanili della nazionale inglese".