ufficiale doppio colpo per il Nottingham: ecco Kouyaté e Dennis

In attesa dell'esordio in Premier League in casa al City Grounds, atteso per oggi, il Nottingham Forest piazza due nuovi colpo. Il club inglese ha infatti ufficializzato gli acquisti dell'esperto centrocampista Cheikhou Kouyaté dal Crystal Palace, trasferitosi a titolo gratuito, e dell'attaccante Emmanuel Dennis, che arriva dal Watford per quasi 15 milioni.