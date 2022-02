ufficiale Dundee FC, il centravanti Griffiths torna al Celtic per fine prestito

Leigh Griffiths non continuerà la propria stagione con la maglia del Dundee FC. Il club scozzese ha infatti annunciato che l'attaccante classe '90 ha lasciato il club per fare ritorno al Celtic Glasgow proprietario del cartellino da cui era arrivato in prestito la scorsa estate. Griffiths in questa stagione ha collezionato 17 presenze segnando tre reti con i biancoblù.