ufficiale Durm dalle sirene del Parma alla terza serie tedesca. È del Kaiserslautern

vedi letture

Nuova avventura in Germania per il laterale Erik Durm, classe '92 che un paio d'anni fa aveva catturato le attenzioni di mercato del Parma. Ufficiale l'approdo del giocatore cresciuto nel Borussia Dortmund al Kaiserslautern, in terza serie tedesca.