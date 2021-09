ufficiale Eder riparte dall'Arabia Saudita: il match-winner di Euro 2016 firma con l'Al-Raed

Dopo tre anni trascorsi in Russia, alla Lokomotiv Mosca, in estate Eder si è svincolato e oggi ha trovato una nuova sistemazione. Il centravanti che ha regalato al Portogallo l'Europeo del 2016 con il gol in finale riparte dall'Arabia Saudita e firma un contratto annuale con l'Al-Raed dopo aver già superato le visite mediche.