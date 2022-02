ufficiale Eintracht Francoforte, lo sloveno Pecar saluta e si trasferisce in Austria

L'Eintracht Francoforte comunica con una nota ufficiale che Martin Pecar lascia la squadra e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto all'Austria Vienna. 19 anni, il trequartista sloveno non è riuscito a trovare spazio in prima squadra.